Visite guidée de la Cité des Climats à Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis
dimanche 20 septembre 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Chablis
Informations pratiques
Visite guidée de la Cité des Climats à Chablis Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Cité des Climats et vins de Bourgogne Yonne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
Profitez de tarifs préférentiels tout le week-end, de visites guidées et d’informations inédites !
Prenez part à une visite guidée du parcours pour en apprendre plus sur le patrimoine viticole de la région.
Durée : environ 45min – Dans la limite des places disponibles
Cité des Climats et vins de Bourgogne 1 bis rue de Chichée, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
©Cité des Climats
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