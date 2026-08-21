Visite guidée de la Cité des Climats à Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis

Informations pratiques

Visite guidée de la Cité des Climats à Chablis Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Cité des Climats et vins de Bourgogne Yonne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.

Profitez de tarifs préférentiels tout le week-end, de visites guidées et d’informations inédites !

Prenez part à une visite guidée du parcours pour en apprendre plus sur le patrimoine viticole de la région.

Durée : environ 45min – Dans la limite des places disponibles

Cité des Climats et vins de Bourgogne 1 bis rue de Chichée, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.

©Cité des Climats