Visite guidée de la Cité des Climats à Mâcon, Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Visite guidée de la Cité des Climats à Mâcon 19 et 20 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon Saône-et-Loire

7 € | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap, titulaires du pass éducation | Gratuit pour les moins de 17 ans et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap. Réservation pour plus de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Mâcon pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.

Parcours de visite :

Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne. Avec votre billet d’entrée, profitez d’un verre de dégustation de vin de Bourgogne ou de jus de raisin. Prenez part à une visite guidée du parcours pour en apprendre plus sur le patrimoine viticole de la région.

Horaires samedi & dimanche : 10h, 14h

Durée : environ 45min – Dans la limite des places disponibles

Profitez de votre visite pour admirer le point de vue sur la Saône, tout en haut de la vis de pressoir. (Accessible sur demande selon l’affluence.)

Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.cite-vins-bourgogne.fr/ [{« link »: « mailto:commercial@citeclimatsvins.com »}] Dans ce lieu unique et innovant, tourné vers l’expérience sensorielle, le visiteur partira à la découverte de la richesse, de la variété et de la subtilité des vins de Bourgogne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Mâcon pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.

© Antoine Martel