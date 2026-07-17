Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun, La Porte haute, Liverdun

Informations pratiques

Visite guidée de la Cité Médiévale de Liverdun 19 et 20 septembre La Porte haute Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cité médiévale fortifiée dominant une boucle de la Moselle, Liverdun fut la résidence d’été des évêques de Toul. Cette visite permet de découvrir l’Histoire de la cité de ses origines à nos jours. Au détour des ruelles, de nombreux trésors architecturaux de la Renaissance à l’Art Nouveau sont à découvrir.

La Porte haute Rue Porte Haute 54460, Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est Au XIIᵉ siècle, Pierre de Brixey, évêque de Toul, ayant besoin d’un lieu sécurisé, décide de reconstruire la forteresse en ruine de Liverdun. Une première enceinte, renforcée par dix tours, encercle la Ville Haute, tandis qu’une seconde protège la Ville Basse. Cette porte défend l’entrée nord de la ville ; elle est encadrée par deux tours construites plus tard afin de renforcer la défense du château :

– La tour ronde, construite entre la fin du XIIᵉ et le début du XIIIᵉ siècle

– La tour carrée, érigée au XVIᵉ siècle

Cité médiévale fortifiée dominant une boucle de la Moselle, Liverdun fut la résidence d’été des évêques de Toul. Cette visite permet de découvrir l’Histoire de la cité de ses origines à nos jours. Au…

©OT Bassin Pompey