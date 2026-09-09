Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré
samedi 19 septembre 2026 · Point d'animations touristiques · Léré
Informations pratiques
Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ.
Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.
Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ
©Amélie DERMAUT
À voir aussi à Léré (Cher)
- 33ème randonnée pédestre Léré 13 septembre 2026
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré 19 septembre 2026
- La Seconde Guerre Mondiale à Léré et aux alentours, Point d’animations touristiques, Léré 19 septembre 2026
- Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré 19 septembre 2026
- Visite guidée du village, Point d’animations touristiques, Léré 19 septembre 2026