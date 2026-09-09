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Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré

samedi 19 septembre 2026 · Point d'animations touristiques · Léré

Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Point d'animations touristiques
Adresse
Place du Chanoine-Roche 18240 Léré
Ville
18240 Léré
Département
Cher

Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ.

Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.
Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ

©Amélie DERMAUT

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