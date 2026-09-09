Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré

Informations pratiques

Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ.

Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.

Présentation extérieure et découverte intérieure de la Collégiale et sa crypte romane du IXᵉ

©Amélie DERMAUT