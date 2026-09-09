Visite guidée du village, Point d’animations touristiques, Léré

Informations pratiques

Visite guidée du village 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Déambulation dans le village selon le nouveau parcours patrimonial avec des arrêts commentés pour découvrir le canal latéral de la Loire et son histoire, le Lion d’Or, la glacière et l’église Notre-Dame du XIIᵉ (extérieur uniquement)… Histoire et anecdotes au programme pour découvrir le village.

Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.

Déambulation dans le village selon le nouveau parcours patrimonial, avec des arrêts commentés pour découvrir le canal latéral de la Loire et son histoire.

©Amélie DERMAUT