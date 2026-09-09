Visite guidée du village, Point d’animations touristiques, Léré
samedi 19 septembre 2026 · Point d'animations touristiques · Léré
Informations pratiques
Visite guidée du village 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Déambulation dans le village selon le nouveau parcours patrimonial avec des arrêts commentés pour découvrir le canal latéral de la Loire et son histoire, le Lion d’Or, la glacière et l’église Notre-Dame du XIIᵉ (extérieur uniquement)… Histoire et anecdotes au programme pour découvrir le village.
Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.
Déambulation dans le village selon le nouveau parcours patrimonial, avec des arrêts commentés pour découvrir le canal latéral de la Loire et son histoire.
©Amélie DERMAUT
À voir aussi à Léré (Cher)
- 33ème randonnée pédestre Léré 13 septembre 2026
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré 19 septembre 2026
- La Seconde Guerre Mondiale à Léré et aux alentours, Point d’animations touristiques, Léré 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré 19 septembre 2026
- Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré 19 septembre 2026