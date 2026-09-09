Visite guidée de la collégiale Sainte Croix de Montélimar, Église Collégiale Sainte-Croix, Montélimar

Informations pratiques

Visite guidée de la collégiale Sainte Croix de Montélimar Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Église Collégiale Sainte-Croix Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez la collégiale Sainte-Croix de Montélimar au cours d’une visite guidée qui vous permettra de mieux comprendre l’histoire et l’architecture de cet édifice remarquable.

Cette visite proposera également un regard particulier sur les vitraux de la collégiale. À travers les différentes baies, vous découvrirez leur histoire, leur iconographie, les techniques de fabrication et les restaurations qui ont permis de préserver ce patrimoine exceptionnel.

Une occasion unique de redécouvrir la collégiale Sainte-Croix et ses vitraux, véritables œuvres d’art qui racontent l’histoire de l’édifice et de la ville.

Église Collégiale Sainte-Croix 12 Rue Sainte Croix, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La première mention de l’église date de 1178. L’empereur Frédéric II Barberousse s’y rend pour se faire sacrer roi d’Arles. En 1447, la ville est rattachée au Dauphiné, et le futur Louis XI demande au pape Nicolas V d’ériger l’église en collégiale. L’avis favorable est donné en 1449. D’importants travaux sont réalisés en 1449. Le clocher est terminé en 1555. En 1567, la ville est pillée par le baron des Adrets et l’église incendiée. Le chœur, l’abside et le clocher sont conservés. La reconstruction commence en 1577 et s’achèvent en 1606. Une sacristie est adossée au sud du chevet en 1638. En 1755, le chœur est muni d’une clôture en fer forgé qui sera déplacée en 1848. A la Révolution, l’église abrite le culte à la déesse Raison. Le culte catholique y est rétabli en 1802. En 1818 sont réalisées la voûte en brique de la nef et la tribune des orgues.

La façade principale, du XVIe siècle, est percée d’un portail composé de deux ouvertures en plein cintre, encadrées de trois colonnes toscanes. Un fronton triangulaire a disparu au-dessus de la corniche du portail. En partie haute, le mur est percé de deux baies au remplage flamboyant. En 1555, trois étages sont construits pour le clocher, chacun pourvu de pilastres surmontés de chapiteaux ioniques, d’une architrave et d’une corniche. La partie haute du clocher est entourée d’un acrotère lisse avec, aux angles, des pierres sculptées. La nef principale et les deux nefs latérales, du XVIe siècle, ont reçu des tribunes et des baies ajourées en ciment moulé au milieu du XIXe siècle. Le chœur du XVIe siècle se compose d’une abside polygonale et est voûté sur croisée d’ogives. Les chapiteaux sont ornés de représentations animales.

Découvrez la collégiale Sainte-Croix de Montélimar au cours d’une visite guidée qui vous permettra de mieux comprendre l’histoire et l’architecture de cet édifice remarquable.

©Patrick Morand