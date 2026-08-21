Visite guidée de la Collégiale St Vulfran, parvis St-Vulfran 80100 Abbeville, Abbeville
samedi 19 septembre 2026 · parvis St-Vulfran 80100 Abbeville · Abbeville
Informations pratiques
Visite guidée de la Collégiale St Vulfran 19 et 20 septembre parvis St-Vulfran 80100 Abbeville Somme
nombre de places limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la collégiale est le témoin de la prospérité de la ville au début du XVIe siècle. Venez admirer son élégante façade richement sculptée, ses statues, son portail d’époque et ses magnifiques retables , le tout sous une voute culminant à plus de 30 m de haut.
parvis St-Vulfran 80100 Abbeville parvis St-Vulfran80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la collégiale est le témoin de la prospérité de la
Olivier Leclercq
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