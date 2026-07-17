Visite guidée de la Comédie – CDN de Reims, La Comédie de Reims, Reims
samedi 19 septembre 2026 · La Comédie de Reims · Reims
Informations pratiques
Visite guidée de la Comédie – CDN de Reims Samedi 19 septembre, 14h00, 17h30 La Comédie de Reims Marne
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Visites guidées à 14h et 17h30.
Comment crée-t-on un spectacle ?
Explorez le bâtiment pour découvrir les métiers du spectacle vivant et les secrets d’un Centre dramatique national.
La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326484900 https://www.lacomediedereims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lacomediedereims.fr/selection/event/date?productId=10229881044739>mStepTracking=true »}] Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents tous visibles du foyer central. L’édifice a été pensé pour répondre aux missions des Maisons de la culture telles que les voulait André Malraux, lieu de diffusion et de création culturelle pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre.
Visites guidées à 14h et 17h30.
© Comédie – CDN de Reims
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