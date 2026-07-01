Visite guidée de la Comédie de Picardie, La Comédie de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visite guidée de la Comédie de Picardie Samedi 19 septembre, 10h00 La Comédie de Picardie Somme

Places limitées à 25 personnes. Inscription à l’accueil de la Comédie de Picardie (aux horaires d’ouverture) ou par email relationspubliques@comdepic.com. Le site n’est pas entièrement accessible en fauteuil roulant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite guidée de la Comédie de Picardie le samedi 19 septembre à 10h, en partenariat avec les Archives Municipales d’Amiens : «Le 62 rue des Jacobins, des Salons aux coulisses». La Comédie de Picardie vous propose une visite du théâtre et une présentation de documents iconographiques retraçant l’époque des Salons Godbert. Pas de visite libre proposée.

La Comédie de Picardie 62 Rue des Jacobins, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322222020 http://www.comdepic.com [{« type »: « email », « value »: « relationspubliques@comdepic.com »}] La Comédie de Picardie, théâtre public depuis presque 25 ans, fut bâtie au début du XIXe siècle et a traversé l’histoire contemporaine amiéniose de façon tout à fait atypique. D’hôtel des ventes à théâtre amiénois en passant, entre autre, par restaurant et salon d’érudits, cet hôtel particulier aux multiples facettes n’a eu de cesse d’être réaménagé pour diverses utilisations. Vous pourrez découvrir les locaux chargés d’histoire et de vies, qui font du 62 rue des Jacobins un lieu de patrimoine unique en son genre.

Visite guidée de la Comédie de Picardie le samedi 19 septembre à 10h, en partenariat avec les Archives Municipales d’Amiens : «Le 62 rue des Jacobins, des Salons aux coulisses». La Comédie de vous du…

© Comédie de Picardie