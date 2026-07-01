Visite guidée de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de la DRAC Samedi 19 septembre, 10h00 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Calvados

Durée 1h30, 40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du XIXe. Ce monument est inscrit au titre des monuments historique. Il accueille les locaux de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie depuis juin 1998, et regorge d’anecdotes et de curiosités à découvrir. La visite débute par la cour et une explicationsur les 2 commandes publiques. Elle se poursuit dans l’accueil et la chapelle avec une attention toute particulière portée aux vitraux et se termine par l’histoire du bâtiment et quelques points d’impact spécifiques de cette histoire sur son architecture.

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 38 39 40 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie [{« type »: « email », « value »: « communication.drac.normandie@culture.gouv.fr »}] Le ministère de la Culture déploie ses actions au plus près des territoires à travers les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), créées en 1977. Ces structures régionales jouent un rôle fondamental en adaptant les politiques culturelles aux réalités locales. Les DRAC sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales, des acteurs culturels et des citoyens. Elles accompagnent la mise en œuvre des projets culturels, du financement à l’assistance technique, en passant par la mise en réseau des acteurs locaux.

Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du XIXe. Ce monument est inscrit au titre des monuments historique. Il les à…

DRAC Normandie / G. Fauq