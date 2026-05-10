Visite guidée de la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Ranch Montana Yssingeaux
Visite guidée de la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Ranch Montana Yssingeaux dimanche 10 mai 2026.
Yssingeaux
Visite guidée de la ferme pédagogique
Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la promenade Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-16
Visite guidée de la ferme pédagogique du Ranch Montana, nourrissage des chèvres, brebis et alpagas. Début de la visite à 10h. Sur réservation.
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Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la promenade Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 42 03
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English :
Guided tour of the Montana Ranch educational farm, feeding goats, sheep and alpacas. Tour begins at 10am. Reservations required.
L’événement Visite guidée de la ferme pédagogique Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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