Visite guidée de la maison-atelier Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Fondation Marta Pan et André Wogenscky, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Visite guidée de la maison-atelier Fondation Marta Pan et André Wogenscky 19 et 20 septembre Fondation Marta Pan et André Wogenscky Yvelines

Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : fondation.mpaw@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Marta Pan & André Wogenscky ouvre gratuitement et exceptionnellement au public les portes de la maison-atelier et du parc de sculptures.

Visites guidées de la maison sur inscription préalable à partir du 1er septembre 2026 uniquement par courriel : reservations.jep.2026@gmail.com. La visite s’effectue par groupe de dix personnes pour une durée de 45 minutes.

Visite libre du parc de sculptures de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 le samedi et le dimanche.

Fondation Marta Pan et André Wogenscky 80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France https://www.pan-wogenscky.com [{« type »: « email », « value »: « fondation.mpaw@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:reservations.jep.2026@gmail.com »}] Maison, atelier (1954) et parc conçus par André Wogenscky, architecte, et Marta Pan, plasticienne. RER B – Terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse

Visite commentée

©FondationMartaPanetAndréWogensky