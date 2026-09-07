Visite libre du musée de la Fondation de Coubertin, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Fondation de Coubertin 19 et 20 septembre Fondation de Coubertin Yvelines

Gratuit, Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée de la Fondation de Coubertin ouvre ses portes.

Cette année, venez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée, le parc du domaine et son Jardin des Bronzes. La séléction de dessins de Joseph Bernard, présenté dans les salles du chateau, serait renouvelée.

Ce week-end marquera aussi les derniers jours de l’exposition Faits et Gestes, organisée par le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, réunissant les photographies de Bernard Sustrac et les texts de Pascale Petit autour des métiers du territoire.

Découverte libre du Jardin des Bronzes, du parc du domaine et du parcours présenté dans les salles du château.

Fondation de Coubertin Domaine de Coubertin, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France 0130856960 https://www.coubertin.fr Le domaine qui entoure le Château de Coubertin est un lieu d’exception. Il doit ce privilège au fait qu’il fut, durant 400 ans, la propriété unique de la famille des Fredy de Coubertin, dont le baron Pierre de Coubertin est l’un des descendants. Ce château, aujourd’hui dévolu à la conservation du patrimoine de la Fondation, a été bâti au XVIIe siècle. RER B, Gare de St-Rémy-lès-Chevreuse, puis 5 minutes de marche Bus : 262A et 464 Parking gratuit

Visite libre

© Maxime Joron