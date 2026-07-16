Visite guidée de la maison Bergeret, Maison Bergeret, Nancy

Informations pratiques

Visite guidée de la maison Bergeret Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h30 Maison Bergeret Meurthe-et-Moselle

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez découvrir la maison Bergeret, fleuron de l’Art nouveau nancéien.

Maison Bergeret 24 rue Lionnois, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.univ-lorraine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://eventbrite.fr »}] La maison d’Albert Bergeret, imprimeur de cartes postales nancéien, a été construite en 1903 par l’architecte Lucien Weissenburger. Elle peut être considérée comme un manifeste de l’Art nouveau à Nancy. Si l’architecture reste encore tributaire des styles historiques, la décoration constitue une brillante démonstration du savoir-faire de l’école de Nancy. La maison Bergeret fait partie du patrimoine de l’Université de Lorraine.

Certaines verrières de la maison Bergeret ont été réalisées avec des pavés de verre de l’architecte suisse Gustave Falconnier (1845-1934). Son œuvre, et tout particulièrement cette réalisation nancéienne, a fait l’objet d’un récent travail de recherche à l’Université de Lausanne, exposé au château de Nyon (Suisse).

Venez découvrir la maison Bergeret, fleuron de l’Art nouveau nancéien.

© nicolasdohr.com