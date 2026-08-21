Visite guidée de la Maison de Champagne Taittinger, Maison de champagne Taittinger, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison de Champagne Taittinger 19 et 20 septembre Maison de champagne Taittinger Marne

Tarif : 25 € par personne. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite des magnifiques crayères, appartenant au bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous permettra de découvrir les secrets de l’élaboration des champagnes Taittinger. Elle sera suivie de la dégustation d’une flûte de la cuvée Prestige rosé. Visites en français.

Maison de champagne Taittinger 9 place Saint-Nicaise, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 85 84 33 http://www.taittinger.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 85 84 33 »}, {« type »: « email », « value »: « visites@taittinger.fr »}] Les crayères datent du IVe siècle. Elles sont aujourd’hui inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’origine, elles ont été creusées pour en extraire des blocs de craie, avant de devenir le sous-sol de l’abbaye Saint-Nicaise. Elles ont ensuite été complétées par un réseau de galeries reliant caves, cryptes et caveaux pour abriter les vins de Champagne dont les Bénédictins faisaient commerce.

Détruite lors de la Révolution française, ne subsiste de l’abbaye que son sous-sol dont les caveaux, intacts, accueillent chaque année plus de 70 000 visiteurs émerveillés par les vestiges d’une des plus belles expressions du style gothique champenois.

La visite des magnifiques crayères, appartenant au bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous permettra de découvrir les secrets de l’élaboration des champagnes Taittinger. Elle sera suivie…

© Louis Teran Cellars