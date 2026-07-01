Visite guidée de la maison de Joubert, Maison de Joseph Joubert – 8bis Rue de l’Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Visite guidée de la maison de Joubert 19 et 20 septembre Maison de Joseph Joubert – 8bis Rue de l’Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Limité à 7 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la maison de Joseph Joubert à Villeneuve-sur-Yonne, comprenant :

l’accueil et la présentation de l’historique de la maison et de Joubert ;

la visite de ses appartements et de la bibliothèque-billard où il recevait ses amis, dont Fontanes et Pauline de Beaumont ;

la visite de la chambre verte dite de Chateaubriand.

Les visites guidée gratuites sont organisées toutes les heures de 14h à 17h (dernière entrée).

Maison de Joseph Joubert – 8bis Rue de l’Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne 8bis Rue de l’Echiquier, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 20 42 https://www.maisondejoubert.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-Joseph-Joubert/61577098212345/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondejoubert.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-la-maison-de-joubert-ete-2026 »}] Au coeur de l’ancienne ville royale de Villeneuve-sur-Yonne, la maison où vécut le penseur Joseph Joubert de 1793 à 1824 a été conservée par sa proche famille. Après une récente restauration du mobilier et des décors, pénétrez dans l’intimité d’un écrivain du tournant des Lumières et de ses amis, dont

Chateaubriand fut le plus illustre. Maison IMH labellisée Maisons des Illustres. L’accès visiteurs se fait par le portail rouge, au 8 bis rue de l’Échiquier à Villeneuve-sur-Yonne 89500.

A6 ou A5 (Courtenay – Sens) 141 Km de Paris, 206 km de Dijon, A19 136 Km d’Orléans.

Gare de Villeneuve-sur-Yonne 1h30 de Paris Gare de Lyon, Gare de Bercy

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la maison de Joseph Joubert à Villeneuve-sur-Yonne, comprenant :

© Maison de Joubert