Visite guidée de la maison de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden
mardi 7 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden
Informations pratiques
Kernascléden
Visite guidée de la maison de la chauve-souris
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:15:00
Date(s) :
2026-07-07
Suivez le guide et entrez dans l’univers fascinant des chauves-souris. Terminez la visite en observant la colonie de Grands Rhinolophes qui gîte dans les combles via nos caméras infrarouges ! .
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Visite guidée de la maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56
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