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AGENDA · Kernascléden

Visite guidée de la maison de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

mardi 7 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison de la chauve souris
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
56540 Kernascléden
Département
Morbihan
Tarif

Kernascléden

Visite guidée de la maison de la chauve-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:15:00

Date(s) :
2026-07-07

Suivez le guide et entrez dans l’univers fascinant des chauves-souris. Terminez la visite en observant la colonie de Grands Rhinolophes qui gîte dans les combles via nos caméras infrarouges !   .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Visite guidée de la maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56

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