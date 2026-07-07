Visite guidée de la maison de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

mardi 7 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Visite guidée de la maison de la chauve-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:15:00

Date(s) :

2026-07-07

Suivez le guide et entrez dans l’univers fascinant des chauves-souris. Terminez la visite en observant la colonie de Grands Rhinolophes qui gîte dans les combles via nos caméras infrarouges ! .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Visite guidée de la maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56