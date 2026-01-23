Visite guidée de la Maison des Compagnons du Devoir, Maison des Compagnons du Devoir, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison des Compagnons du Devoir Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Maison des Compagnons du Devoir Marne

Durée de visite : 1 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Située au cœur de la cité-jardin Charles-Arnould, cette ancienne maison commune, conçue par l’architecte Jean de La Morinerie pour le Foyer Rémois, témoigne de l’architecture sociale du début du XXe siècle. Depuis 1950, elle abrite les Compagnons du Devoir, perpétuant ainsi une tradition de transmission des savoir-faire artisanaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite commentée vous est proposée par le prévôt des Compagnons du Devoir de Reims pour vous parler des lieux et de l’histoire des Compagnons.

Maison des Compagnons du Devoir 115 boulevard Charles Arnould 51100 Reims Reims 51100 Trois Fontaines Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « compagnonsreims@compagnons-du-devoir.com »}] Située au cœur de la cité-jardin des Trois-Fontaines, la Maison des Compagnons du Devoir de Reims est un bâtiment emblématique, construit en 1924. Pensée à l’origine comme un équipement collectif pour les habitants du quartier, elle servait de lieu d’entraide, proposant des soins, des activités et un soutien aux jeunes mères.

Depuis 1945, elle accueille les Compagnons du Devoir dans le cadre de leur Tour de France. Ce lieu de vie et de formation permet aux jeunes en apprentissage de poursuivre leur parcours dans un esprit de transmission des savoir-faire artisanaux.

Le bâtiment abrite aujourd’hui des chambres, des ateliers, des salles de cours, une bibliothèque et des espaces de vie collective. Son architecture, à la fois sobre et fonctionnelle, s’inscrit pleinement dans l’esprit des cités-jardins d’entre-deux-guerres. Certains éléments, comme le portail et la grille d’entrée, ont été réalisés par les Compagnons eux-mêmes, illustrant leur maîtrise des métiers manuels et leur attachement au patrimoine bâti.

La Maison des Compagnons du Devoir de Reims reste un lieu vivant, où l’apprentissage, la solidarité et la tradition artisanale continuent de se transmettre jour après jour.

Située au cœur de la cité-jardin Charles-Arnould, cette ancienne maison commune, conçue par l’architecte Jean de La Morinerie pour le Foyer Rémois, témoigne de l’architecture sociale du début du XXe …

© Manon Irastorza