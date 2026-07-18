Visite guidée de la maison-échafaudage, La Fabrique de la ville, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de la maison-échafaudage Dimanche 20 septembre, 14h00 La Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la maison-échafaudage sur le site de la Fabrique de la ville. Cette visite sera axée sur ce patrimoine bâti en péril : quelle est son histoire ? Comment conserver les vestiges de deux des plus anciennes maisons du centre-ville de Saint-Denis ? Grimper dans l’échafaudage pour cette visite qui remonte le temps, du Moyen Age jusqu’à l’époque contemporaine.

Accès libre sur l’esplanade de l’Ilot Cygne.

Inscription obligatoire pour la visiste guidée de la maison-échafaudage sur ExploreParis.

La Fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 23 20 http://www.saint-denis-culture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7632-visite-de-la-maison-echafaudage-a-saint-denis-journees-europeennes-du-patrimoine.html »}] La Fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l’office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d’un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d’histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu’ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l’histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d’un artisanat autour des peaux d’animaux. Après son extension en 2015, la fouille s’est agrandie et s’est achevée au cours de l’été 2017. Si vous êtes déjà venus sur l’îlot Cygne, oubliez le paysage que vous connaissiez. N’hésitez pas à le redécouvrir, vous risqueriez d’être surpris… M13 / RER B, RER D / T1

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