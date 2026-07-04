Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Lille

Informations pratiques

Lille

Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle

9 rue Princesse Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-12

Accompagné d’un médiateur, découvrez les différentes pièces de la Maison natale Charles de Gaulle et plongez dans l’atmosphère d’une demeure familiale de la Belle Époque.

Au fil de la visite, anecdotes, souvenirs et récits du quotidien font revivre les joyeuses retrouvailles du jeune Charles avec sa famille. Du salon au jardin d’hiver, chaque espace révèle une facette de la vie familiale à la fin du XIXᵉ siècle et témoigne de l’attachement profond que Charles de Gaulle conservera toute sa vie pour cette maison du Vieux-Lille.

Une visite incontournable pour découvrir l’histoire de cette demeure emblématique et mieux comprendre l’environnement dans lequel a grandi le futur Général.

**Informations pratiques**

Durée 1 h.

Tous les samedis, dimanches et jours fériés.

Départs à 11 h et à 14 h (sauf le premier dimanche du mois).

Tarif 2 € en supplément du droit d’entrée (compris dans le billet pour les bénéficiaires de la gratuité).

Accompagné d’un médiateur, découvrez les différentes pièces de la Maison natale Charles de Gaulle et plongez dans l’atmosphère d’une demeure familiale de la Belle Époque.

Au fil de la visite, anecdotes, souvenirs et récits du quotidien font revivre les joyeuses retrouvailles du jeune Charles avec sa famille. Du salon au jardin d’hiver, chaque espace révèle une facette de la vie familiale à la fin du XIXᵉ siècle et témoigne de l’attachement profond que Charles de Gaulle conservera toute sa vie pour cette maison du Vieux-Lille.

Une visite incontournable pour découvrir l’histoire de cette demeure emblématique et mieux comprendre l’environnement dans lequel a grandi le futur Général.

**Informations pratiques**

Durée 1 h.

Tous les samedis, dimanches et jours fériés.

Départs à 11 h et à 14 h (sauf le premier dimanche du mois).

Tarif 2 € en supplément du droit d’entrée (compris dans le billet pour les bénéficiaires de la gratuité). .

9 rue Princesse Lille 59043 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 00 30 maisondegaulle@lenord.fr

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English :

Accompanied by a docent, explore the various rooms of Charles de Gaulle’s birthplace and immerse yourself in the atmosphere of a family home from the Belle Époque.

Throughout the tour, anecdotes, memories, and stories of daily life bring to life the “joyful reunions” of the young Charles with his family. From the living room to the winter garden, each space reveals a facet of family life at the end of the 19th century and bears witness to the deep attachment that Charles de Gaulle would maintain throughout his life for this house in Vieux-Lille.

A must-see tour to discover the history of this iconic residence and gain a better understanding of the environment in which the future General grew up.

**Practical Information**

Duration: 1 hour.

Every Saturday, Sunday, and holiday.

Tours depart at 11 a.m. and 2 p.m. (except on the first Sunday of the month).

Price: 2 ? in addition to the admission fee (included in the ticket price for those eligible for free admission).

L’événement Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Lille a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme