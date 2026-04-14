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Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille

Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille

Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille samedi 23 mai 2026.

Lieu : Maison natale Charles de Gaulle

Adresse : 9 rue Princesse 59000 LILLE

Ville : 59043 Lille

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite sans réservation

Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Samedi 23 mai, 19h00 Maison natale Charles de Gaulle Nord

Entrée gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Faîtes un saut dans le temps ! Après avoir retrouvé ses décors et son ambiance, la Maison natale Charles de Gaulle retrouve ses habitants le temps d’une soirée.
Découvrez cette demeure hors du commun et plongez au cœur de la Belle Époque dans l’enfance de Charles de Gaulle.
Visites guidées tous les 15 minutes
Premier départ à 19 h – dernier départ à 01 h
Sans réservation

Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Nuit européenne des Musées

©Département du Nord

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