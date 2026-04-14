Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille
Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille samedi 23 mai 2026.
Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Samedi 23 mai, 19h00 Maison natale Charles de Gaulle Nord
Entrée gratuite sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Faîtes un saut dans le temps ! Après avoir retrouvé ses décors et son ambiance, la Maison natale Charles de Gaulle retrouve ses habitants le temps d’une soirée.
Découvrez cette demeure hors du commun et plongez au cœur de la Belle Époque dans l’enfance de Charles de Gaulle.
Visites guidées tous les 15 minutes
Premier départ à 19 h – dernier départ à 01 h
Sans réservation
Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Nuit européenne des Musées
©Département du Nord
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