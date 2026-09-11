Visite guidée de la Maison Poursin, Maison Poursin, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison Poursin 19 et 20 septembre Maison Poursin Paris

Limité à 30 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de la Maison Poursin

Une visite guidée de la Maison Poursin pour venir découvrir les coulisses d’un savoir-faire d’exception qui a fait sa renommée dans le monde équin et dans celui de la maroquinerie de luxe. De la boutique au petit « musée » en passant par les ateliers pour explorer un patrimoine où tradition, passion et création se rencontrent. Une occasion unique de partager son histoire, d’échanger autour de nos métiers et de découvrir les différentes étapes de notre travail autour d’accessoires et bouclerie en laiton.

Maison Poursin 35 rue des Vinaigriers 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.poursin-paris.fr/ https://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-videos/magazine/tendance-xxi-tendance-xxi-saison-04-22 [{« type »: « email », « value »: « agnes@airpresse.com »}] Maison Poursin est la plus ancienne manufacture parisienne encore en activité, spécialisée dans les créations de boucleries et cuivrerie en laiton. Son savoir-faire de prestige qui a traversé les siècles est connu dans le monde entier et de nombreux créateurs d’hier et d’aujourd’hui ont franchi le seuil de la boutique et des ateliers situés rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement de Paris. L’histoire de cette entreprise familiale débute en 1830, elle fut longtemps spécialisée dans les articles de sellerie et les harnais d’attelage. Equipant aussi bien les gibernes napoléoniennes que les carrosses et remportant de nombreux prix aux expositions universelles de 1880 et 1914.

Dans les années 1910, « le cheval à vapeur » supplantant l’animal, Maison Poursin étend son savoir-faire d’exception à la maroquinerie très haut de gamme.

Aujourd’hui Maison Poursin est partenaire officiel de l’équipe de France d’attelage.

Les réservations se font par mail à compter du 20 juillet 2025. Métro: République – Parking: Grand Garage St Laurent – Rue des Vinaigriers – Sur réservation 2 jours avant.

Visite guidée

©Jimmy Mettier