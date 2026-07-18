Visite guidée de la piscine judaïque Jean Boiteux, Piscine judaïque Jean Boiteux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée de la piscine judaïque Jean Boiteux 19 et 20 septembre Piscine judaïque Jean Boiteux Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 12 places par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Journée Européenne du Patrimoine à la Piscine Judaïque Jean Boiteux

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Après plus de 3 ans d’une rénovation d’envergure, venez (Re)Découvrir cet établissement emblématique de l’architecture sportive des années 1930. Inscrite au titre des monuments historiques depuis 1996, vous pourrez découvrir une architecture singulière mêlant sobriété classique et éclat Art déco. Cette visite d’une heure permettra également de découvrir les coulisses techniques de la piscine.

Réservation sur le site @weezevent à partir du 1er septembre directement en ligne. 12 places par séance. Gratuit.

• Samedi 10h-11h / Samedi 11h30-12h30 / Samedi 14h-15h / Samedi 15h30-16h30

• Dimanche 10h-11h / Dimanche 11H30-12h30 / Dimanche 14h-15h / Dimanche 15h30-16h30

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Piscine judaïque Jean Boiteux 164 rue judaïque, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556514831 https://www.bordeaux.fr/piscine-judaique-jean-boiteux [{« type »: « link », « value »: « https://weezevent.com/ »}] Datant des années 30 la piscine Judaïque Jean Boiteux réouvre ses portes après une rénovation d’ampleur. Ce bâtiment art déco inscrit au monument historique depuis 1996 accueille chaque année prés de 300 000 personnes. Tram A arrêt Saint Bruno hôtel de région et Ligne 1 TBM

Journée Européenne du Patrimoine à la Piscine Judaïque Jean Boiteux

©grégorymallet