Visite guidée de la place du Comte Haymon, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Visite guidée de la place du Comte Haymon Samedi 19 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Spire Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Il y a 200 ans, revivez la place du Comte Haymon comme si vous y étiez.

Frédéric Gatineau, président de la Société Historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, nous embarque dans un voyage temporel

Départ depuis le parvis de la cathédrale Saint-Spire.

À partir de 7 ans.

Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.

Circuit

©mairiecorbeilessonnes