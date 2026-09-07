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Visite guidée de la place du Comte Haymon, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Spire · Corbeil-Essonnes

Visite guidée de la place du Comte Haymon, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Spire
Adresse
Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France
Ville
91100 Corbeil-Essonnes
Département
Essonne

Visite guidée de la place du Comte Haymon Samedi 19 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Spire Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Il y a 200 ans, revivez la place du Comte Haymon comme si vous y étiez.
Frédéric Gatineau, président de la Société Historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, nous embarque dans un voyage temporel
Départ depuis le parvis de la cathédrale Saint-Spire.
À partir de 7 ans.

Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.
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