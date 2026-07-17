Visite guidée de la porte de Mars et sa restauration, Porte de Mars, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de la porte de Mars et sa restauration 19 et 20 septembre Porte de Mars Marne

Réservation uniquement en ligne jusqu’à 5 min avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Prenez de la hauteur et découvrez cette porte antique. Cet arc de triomphe gallo-romain du IIIe siècle est considéré comme le plus grand jamais construit, remarquable par ses trois arcades et ses sculptures finement décorées.

Ces visites, assurées par des guides-conférencières de Reims Tourisme et Congrès, vous permettront de découvrir le monument et sa restauration architecturale.

Porte de Mars Boulevard Desaubeau 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Vestige emblématique de la cité antique de Durocortorum, la Porte de Mars est un arc de triomphe gallo-romain érigé au début du IIIe siècle. Avec ses 32 mètres de long et ses 13 mètres de hauteur, elle est considérée comme le plus grand arc romain connu du monde antique.

Initialement l’une des quatre portes monumentales de l’enceinte romaine, elle doit son nom à la proximité d’un ancien temple dédié au dieu Mars. Son architecture à trois arcades et ses décors sculptés remarquables – représentant des scènes de la fondation mythique de Reims, des figures divines et des motifs végétaux – en font un chef-d’œuvre de l’art romain provincial.

Longtemps intégrée dans les fortifications médiévales, puis dégagée au XIXe siècle, la Porte de Mars est aujourd’hui classée Monument historique et constitue un précieux témoin du passé antique de Reims. Elle offre aux visiteurs un aperçu saisissant de la grandeur architecturale et symbolique de la ville à l’époque gallo-romaine.

Prenez de la hauteur et découvrez cette porte antique. Cet arc de triomphe gallo-romain du IIIe siècle est considéré comme le plus grand jamais construit, remarquable par ses trois arcades et ses de…

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