Visite guidée de la résidence de l’ambassadeur de Belgique, Résidence de l’ambassadeur de Belgique, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence de l’ambassadeur de Belgique Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence de l’ambassadeur de Belgique Paris

Nombre de places limitées – réservation obligatoire via le lien à partir du 2 septembre. Accès seulement sur présentation de la confirmation par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de vous ouvrir les portes du prestigieux hôtel de la Marck qui accueille la résidence de l’ambassadeur de Belgique en France.

Propriété de l’État belge depuis 1935, l’hôtel de la Marck a été construit à la fin du règne de Louis XV puis réaménagé sous le Second Empire. Il conserve l’ensemble de ses décors typiques du 18e siècle, dont des chinoiseries attribuées à l’artiste, Jean-Baptiste Huet.

Nombre de places limités et sous réserve de confirmation par mail.

Suite à un problème informatique, les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 septembre 16h.

Résidence de l’ambassadeur de Belgique 25 rue de Surène 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France 01 44 09 39 39 https://france.diplomatie.belgium.be/fr https://www.instagram.com/belgiuminfrance/?hl=fr;https://www.facebook.com/BelgiuminFrance [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQtBY1l_mn4xMl5NztCyPyhZUNjZGQVJHVkRKNThHT1hCWVgwR1E3OUE0VC4u »}] Construit en 1760 pour les comtes de La Marck, cet hôtel particulier a connu des propriétaires illustres parmi les plus grands noms de l’histoire de France et de l’Europe : les Lafayette, les d’Aguesseau, les Mercy-Argenteau… Propriété de l’État belge depuis 1935, l’hôtel de La Marck est actuellement la résidence de l’ambassadeur de Belgique à Paris. Ses salons ont conservé leurs décors typiques des intérieurs du XVIIIe et servent aujourd’hui de cadre aux réceptions et événements diplomatiques. Bus : Madeleine

Métro : Miromesnil, lignes 9 et 13

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