Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Évreux

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence préfectorale Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence préfectorale Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la résidence préfectorale, son environnement exceptionnel et son histoire…

Pour l’occasion une exposition sera présentée aux visiteurs.

Résidence préfectorale 5 rue de Verdun, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie http://www.eure.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@eure.gouv.fr »}] Venez découvrir la résidence préfectorale, à Evreux, son histoire et son patrimoine exceptionnel.

Pour l’occasion, une exposition sera présentée aux visiteurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.eure.gouv.fr Inscription en ligne obligatoire.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la résidence préfectorale, son environnement exceptionnel et son histoire…

©ministère de l’Intérieur