Visite guidée de la résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Résidence préfectorale · Évreux
Informations pratiques
Visite guidée de la résidence préfectorale Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence préfectorale Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la résidence préfectorale, son environnement exceptionnel et son histoire…
Pour l’occasion une exposition sera présentée aux visiteurs.
Résidence préfectorale 5 rue de Verdun, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie http://www.eure.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-communication@eure.gouv.fr »}] Venez découvrir la résidence préfectorale, à Evreux, son histoire et son patrimoine exceptionnel.
Pour l’occasion, une exposition sera présentée aux visiteurs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.eure.gouv.fr Inscription en ligne obligatoire.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir la résidence préfectorale, son environnement exceptionnel et son histoire…
©ministère de l’Intérieur
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