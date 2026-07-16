Visite guidée de la tannerie de Lavausseau, Ancienne tannerie de Lavausseau, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite guidée de la tannerie de Lavausseau 19 et 20 septembre Ancienne tannerie de Lavausseau Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’ancienne tannerie de Lavausseau.

Ancienne tannerie de Lavausseau 4 Grand Rue – Lavausseau, 86470 BOIVRE-LA-VALLÉE Boivre-la-Vallée 86470 Lavausseau Vienne Nouvelle-Aquitaine 0626690807 http://boivrelavallee.eu Surnommée « La Vauçea, païs de tanais » ou Lavausseau, pays de tanneurs, ce village a été dès le moyen-âge et pendant longtemps un centre important du travail du cuir.

Lavausseau, un village millénaire

Des hommes habitent dans cette petite vallée de la Boivre au moins depuis le Paléolithique. C’est en tout cas ce que montre la découverte à Lavausseau d’un grattoir en pierre et d’un silex taillés.

À travers les époques, on sait que Lavausseau a été habitée. La découverte de haches polies témoigne notamment de la présence d’hommes au Néolithique.

Par la suite, dans l’antiquité, Puygaillard aura notamment le rôle de point de surveillance du pont romain, construit à cette même époque (détruit puis aujourd’hui reconstruit). Le camp romain permet aussi de surveiller la source à Fleury, qui desservait l’aqueduc chargé d’alimenter Limonum (ou Poitiers) en eau.

L’essor de Lavausseau grâce à l’industrie

Mais c’est finalement au Moyen-Âge que Vaucellam ou Lavausseau prend son essor. « Vaucellam » signifiant « petite chapelle dans la vallée » en latin a en effet une position géographique idéale pour l’agriculture mais aussi pour l’industrie. En effet, le village est traversé par la Boivre (« Bebere » ou « Bibera » en ancien français, d’où le nom de l’actuelle crèche).

La présence d’un cours d’eau permet notamment le travail du cuir. Cette industrie se développe réellement au XIIe siècle; en effet la commanderie des moines-soldats de Jérusalem récemment implantée a besoin de très grande quantité de cuir pour fournir l’armée des croisés, partie en guerre sainte. Le cuir est indispensable pour équiper les hommes mais aussi les chevaux partis en Palestine.

La richesse et la prospérité grâce aux tanneries de Lavausseau

Au XIIe siècle, les tanneries et corroieries de la Boivre, de la Sèvre et du Clain forment un des principaux foyers industriels de France. Et on dit que leurs cuirs avaient « une renommée si grande qu’elle s’étendait en Italie, Scandinavie et Islande ». Et il s’agit d’une industrie très importante, à cette période, rien que le village de Lavausseau compte plus de 50 tanneries !

Cette période de richesse et de prospérité se retrouve notamment dans la cheminée de la commanderie.

Canal latéral à la Boivre

Une autre preuve de la richesse de ce village de tanneurs est la présence d’un canal latéral à la Boivre. En effet, pour pouvoir augmenter le nombre de tanneries de Lavausseau, la commanderie fait creuser ce canal de 300m, régularisé par des écluses. S’étendant de Fourachon jusqu’au pont, il double ainsi le lit de la rivière.

Ce canal servait notamment aux moulins à tan. Le tan est une poudre obtenue en écrasant de l’écorce de chêne. Et chaque moulin pouvait alors produire jusqu’à une demi-tonne de tan par jour.

L’écusson des maitres tanneurs corroyeurs

On peut trouver sur une des maisons du bourg de Lavausseau (2 route de Jazeneuil) un écusson des maîtres tanneurs. Cet écusson en pierre, dont voici un schéma présente 3 outils utilisés par les tanneurs.

Schéma de l’écusson des maitres tanneurs corroyeurs

On peut voir en haut la drayoire ou couteau qui servait à égaliser l’épaisseur du cuir. À gauche on retrouve la marguerite ou paumelle, un outil en bois utilisé pour assouplir le cuir. Enfin, à droite, on voit un moule à mottes, qui recevait le tan usé pour le mouler et en faire un combustible.

Les fosses des tanneries de Lavausseau

Les anciennes fosses d’une des tanneries sont situées derrière la tannerie elle-même, longées par le canal d’alimentation en eau du site et ce qui reste des rails destinés aux wagonnets de transport des peaux.

Elles font partie de la visite proposée par la Cité des Tanneurs mais ne sont pas valorisées dans l’état.

Les tanneries de Lavausseau de nos jours :

Au jour d’aujourd’hui, il n’y a plus de tannerie en activité à Lavausseau. La dernière tannerie pelleterie artisanale de Lavausseau (qui était la dernière de France) a fermé ses portes depuis peu. Cependant, on peut tout de même visiter la tannerie pour découvrir cet artisanat millénaire.

Plusieurs maisons, vestiges de cette époque peuvent être observées dans le bourg, elles sont encore une preuve de la richesse de la commanderie et du village de Lavausseau.

Pour plus d’informations :

Vous pouvez trouver ici des documents plus précis et plus complets si vous souhaitez approfondir votre connaissance des tanneries de Lavausseau. (Même si une visite reste indispensable !)

https://www.boivrelavallee.eu/tanneries-de-lavausseau/ Parking Place de la Commanderie et derrière la salle de la Boivre de Lavausseau

Visite guidée de l’ancienne tannerie de Lavausseau.

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