Visite guidée de la tour de l’horloge, Le Beffroi ou Tour de l’Horloge, Amboise

Informations pratiques

Visite guidée de la tour de l’horloge 19 et 20 septembre Le Beffroi ou Tour de l’Horloge Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’ancien beffroi de la ville, construit à la fin du XVᵉ siècle sur une porte fortifiée du XIIIᵉ.

Le Beffroi ou Tour de l’Horloge 14 Rue Nationale, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247234742 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-amboise.mapado.com/ »}] Tour édifiée au XVe siècle sur une ancienne porte de ville bâtie plus tôt. Jusqu’au XVIIIe siècle, un moulin y est installé. « Le moulin de l’aumône » appartenait à l’Hôtel Dieu.

C’est sous Charles VII, en 1445, que cette porte est transformée en beffroi. Puis, grâce à une souscription publique, une horloge est installée en 1500.

Au rez-de-chaussée se trouve la voûte du XIIIe siècle en berceau brisé, sous laquelle passe la rue. Au-dessus s’élèvent deux étages carrés, puis un comble à quatre pans qui se termine par un campanile hexagonal. Du côté de la ville, de grandes fenêtres à meneaux éclairent ces étages dont l’accès se fait par un escalier en tourelle.

Ouverture exceptionnelle de l’ancien beffroi de la ville, construit à la fin du XVᵉ siècle sur une porte fortifiée du XIIIᵉ.

© Ville d’Amboise