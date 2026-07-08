UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

Visite guidée de la Tour de Mauvières Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Visite guidée de la Tour de Mauvières

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).
RDV 10 rue des carriers
25 pers. max. par visite / Sur réservation
Visite guidée du site naturel situé au pied de la Tour de Mauvières appartenant à l’association AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).
RDV 10 rue des carriers
25 pers. max. par visite / Sur réservation   .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82  info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the natural site located at the foot of the Mauvières Tower, owned by AREPS (Association for the Restoration and Study of Underground Heritage).
Meeting point: 10 rue des Carriers
Max. 25 people per tour / By reservation only

L’événement Visite guidée de la Tour de Mauvières Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)