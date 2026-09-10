Visite guidée de la tour médiévale de Teyssieu, Village de Teyssieu, Teyssieu

Informations pratiques

Visite guidée de la tour médiévale de Teyssieu 19 et 20 septembre Village de Teyssieu Lot

Visite gratuite par groupes de 15 personnes toutes les demi-heures. Accès difficile (5 niveaux reliés par un escalier à vis et des escaliers étroits).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la tour médiévale du XIIIᵉ siècle, classée au titre des monuments historiques, et ses décors peints exceptionnels.

Vestige d’un ancien château fort, la tour domine le village du haut de ses 35 mètres. Elle abrite notamment de remarquables peintures murales du XIIIᵉ siècle.

Une visite proposée par l’association Les Amis de la Tour de Teyssieu.

Village de Teyssieu Place du vieux château, 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 48 89 46 27 http://lesamisdelatour.wifeo.com La tour médiévale du XIIIe siècle, vestige d’un ancien château fort domine fièrement du haut de ses 35 mètres le charmant village de Teyssieu. Elle fut édifiée peu après 1232 par deux chevaliers issus de la garnison du château de Saint-Céré, Bertrand et Hugues Bonafos, à la demande du vicomte de Turenne afin d’assurer la sécurité sur ses terres. Le château sera construit un peu plus tard. Le logis sera acquis par la Commune, à la fin du XIXe, pour y installer l’école. De 2011 à 2022 ont eu lieu d’importants travaux de restauration extérieure et intérieure de la tour.

Joyau caché de la tour de Teyssieu : des décors peints exceptionnels datant du XIIIe siècle sur les murs de la salle du premier niveau présentent une scène de joute avec des chevaliers et leurs montures qui s’affrontent ainsi que des médaillons dont l’un représente un chien bondissant. Des vestiges d’enduits peints sont également conservés dans le même angle de la tour au deuxième niveau. Parkings gratuits.

La tour médiévale du XIIIᵉ siècle, classée monument historique, et découverte de ses dLa tour médiévale du XIIIᵉ siècle, classée monument historique, et découverte de ses décors peints exceptionnels.…

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