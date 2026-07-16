Visite guidée de la Tour Pleyel, ancienne manufacture de pianos, Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de la Tour Pleyel, ancienne manufacture de pianos Samedi 19 septembre, 14h30 Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel Seine-Saint-Denis

Sur réservation (nombre de places limitées). Réservations à partir du 02/09/2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, poussez exceptionnellement les portes de la Tour Pleyel…

Construite en 1973, après la fermeture de la manufacture de pianos Pleyel, la tour Pleyel accompagne le développement tertiaire, promis comme solution d’avenir pour remplacer une industrie alors déclinante.

Elle devient petit à petit cette tour de bureaux qui marque le paysage et le quotidien de nombreux Franciliens.

Après une longue campagne de restauration, achevée avant l’ouverture des jeux Olympiques, la tour la plus haute du département est désormais reconverti en hôtel luxueux : le H4 Wyndham Paris Pleyel.

Découvrez cet édifice emblématique des transformations incessantes qui ont marqué la Seine-Saint-Denis !

Hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel 149 Bd Anatole France, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 80 60 96 66 https://www.h-hotels.com/fr/h4/hotels/h4-hotel-wyndham-paris-pleyel [{« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« type »: « email », « value »: « infos@pop-plainecommune.com »}]

Visite commentée

© B. Santiard