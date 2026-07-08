Informations pratiques

Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:45:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.

RDV rue Saint-Antoine

12 pers. max. par visite / Sur réservation

Visite toutes les 45 minutes à partir de 9h45 jusqu’à 16h15.

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Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

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English :

Tour of the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.

Meeting point: Rue Saint-Antoine

Max. 12 people per tour / By reservation only

Tours every 45 minutes from 9:45 a.m. to 4:15 p.m.

L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-07-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire