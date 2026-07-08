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Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:45:00
fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.
RDV rue Saint-Antoine
12 pers. max. par visite / Sur réservation
Visite toutes les 45 minutes à partir de 9h45 jusqu’à 16h15.
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Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82  info@loches-valdeloire.com

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English :

Tour of the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.
Meeting point: Rue Saint-Antoine
Max. 12 people per tour / By reservation only
Tours every 45 minutes from 9:45 a.m. to 4:15 p.m.

L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-07-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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