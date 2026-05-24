Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches samedi 19 septembre 2026.

Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine

Rue Saint-Antoine Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:45:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.

Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.

Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15. .

Rue Saint-Antoine Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

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English :

Visit the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.

Reservations required.

Departures every 45 minutes: at 9:45 am, 10:30 am, 11:15 am, 2 pm, 2:45 pm, 3:30 pm, 4:15 pm.

L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-06-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire