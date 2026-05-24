Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Rue Saint-Antoine

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : Gratuit

Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine

Rue Saint-Antoine Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:45:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.
Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.
Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.
Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.   .

Rue Saint-Antoine Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82  info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.
Reservations required.

Departures every 45 minutes: at 9:45 am, 10:30 am, 11:15 am, 2 pm, 2:45 pm, 3:30 pm, 4:15 pm.

L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-06-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)