Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches
Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches samedi 19 septembre 2026.
Loches
Visite guidée de la Tour Saint-Antoine
Rue Saint-Antoine Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:45:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.
Sur réservation.
Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.
Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.
Sur réservation.
Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15. .
Rue Saint-Antoine Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Visit the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.
Reservations required.
Departures every 45 minutes: at 9:45 am, 10:30 am, 11:15 am, 2 pm, 2:45 pm, 3:30 pm, 4:15 pm.
L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2026-06-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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