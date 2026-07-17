Visite guidée de la tour Saint-Antoine, Tour Saint-Antoine, Loches

Informations pratiques

Visite guidée de la tour Saint-Antoine Samedi 19 septembre, 09h45, 14h00 Tour Saint-Antoine Indre-et-Loire

12 pers. Max. par visite (toutes les 45 minutes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade. Déconseillé aux personnes cardiaques, ayant le vertige ou des difficultés de mobilité (nombreuses marches à monter).

Tour Saint-Antoine Rue Saint-Antoine, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] Tour construite entre 1529 et 1575 dans le style Renaissance, c’est le seul beffroi Renaissance de Touraine. Ancien clocher d’une petite chapelle Saint-Antoine détruite au XIXe siècle, elle servait aussi à sonner les évènements importants de la ville et symbolisait la puissance de la municipalité.

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade. Déconseillé aux personnes cardiaques, ayant le vertige ou des difficultés de mobilité (nombreuses marches à monter).

©Lycée Delataille – Ville de Loches