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Visite guidée de la vieille ville de Foix Office de Tourisme de Foix Foix

Visite guidée de la vieille ville de Foix Office de Tourisme de Foix Foix jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Office de Tourisme de Foix

Adresse : 29 rue Delcassé

Ville : 09000 Foix

Département : Ariège

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6

Foix

Visite guidée de la vieille ville de Foix

Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix Ariège

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30

Découvrez le centre historique de Foix en compagnie d’un guide-conférencier. La balade vous mènera vers d’anciennes maisons à colombages, l’église abbatiale de Saint-Volusien jusqu’au pied du château. Les vieilles pierres ont des histoires à vous raconter
  .

Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix 09000 Ariège Occitanie +33 7 68 69 48 43  sebastien.riff09@gmail.com

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English :

Discover the historic center of Foix in the company of a guide. The walk will take you past ancient half-timbered houses, the abbey church of Saint-Volusien and down to the foot of the castle. Old stones have stories to tell

L’événement Visite guidée de la vieille ville de Foix Foix a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées

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