Visite guidée de la vieille ville de Foix Office de Tourisme de Foix Foix
Visite guidée de la vieille ville de Foix Office de Tourisme de Foix Foix jeudi 23 avril 2026.
Foix
Visite guidée de la vieille ville de Foix
Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix Ariège
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-30
Découvrez le centre historique de Foix en compagnie d’un guide-conférencier. La balade vous mènera vers d’anciennes maisons à colombages, l’église abbatiale de Saint-Volusien jusqu’au pied du château. Les vieilles pierres ont des histoires à vous raconter
.
Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix 09000 Ariège Occitanie +33 7 68 69 48 43 sebastien.riff09@gmail.com
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English :
Discover the historic center of Foix in the company of a guide. The walk will take you past ancient half-timbered houses, the abbey church of Saint-Volusien and down to the foot of the castle. Old stones have stories to tell
L’événement Visite guidée de la vieille ville de Foix Foix a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées
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