Foix

Visite guidée de la vieille ville de Foix

Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix Ariège

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30

Découvrez le centre historique de Foix en compagnie d’un guide-conférencier. La balade vous mènera vers d’anciennes maisons à colombages, l’église abbatiale de Saint-Volusien jusqu’au pied du château. Les vieilles pierres ont des histoires à vous raconter

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Office de Tourisme de Foix 29 rue Delcassé Foix 09000 Ariège Occitanie +33 7 68 69 48 43 sebastien.riff09@gmail.com

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English :

Discover the historic center of Foix in the company of a guide. The walk will take you past ancient half-timbered houses, the abbey church of Saint-Volusien and down to the foot of the castle. Old stones have stories to tell

L’événement Visite guidée de la vieille ville de Foix Foix a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées