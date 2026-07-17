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Visite guidée de la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce · Reims

Visite guidée de la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce
Adresse
9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Réservation par téléphone obligatoire. Nombre de places limité.

Visite guidée de la Villa Douce Samedi 19 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Réservation par téléphone obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Villa Douce, l’un des fleurons de l’architecture Art déco à Reims. Cette demeure élégante, construite dans les années 1920, incarne le raffinement de cette période à travers ses lignes géométriques, ses matériaux nobles et son décor intérieur soigneusement préservé.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 91 84 15 »}] L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Partez à la découverte de la Villa Douce, l’un des fleurons de l’architecture Art déco à Reims. Cette demeure élégante, construite dans les années 1920, incarne le raffinement de cette période à ses…

© Ville de Reims

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