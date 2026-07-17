Visite guidée de la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa Douce Samedi 19 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Réservation par téléphone obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Villa Douce, l’un des fleurons de l’architecture Art déco à Reims. Cette demeure élégante, construite dans les années 1920, incarne le raffinement de cette période à travers ses lignes géométriques, ses matériaux nobles et son décor intérieur soigneusement préservé.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 91 84 15 »}] L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

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