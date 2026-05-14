Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon
Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon vendredi 23 octobre 2026.
Montmorillon
Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine sur le thème d’autrefois. .
2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois
L’événement Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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