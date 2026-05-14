Montmorillon

Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine sur le thème d’autrefois. .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois

L’événement Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne