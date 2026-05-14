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Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon

Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon

Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon vendredi 23 octobre 2026.

Adresse : 2 Place du Maréchal Leclerc

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : vendredi 23 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Découvrez la ville de Montmorillon et son patrimoine sur le thème d’autrefois.   .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois

L’événement Visite guidée de la ville de Montmorillon sur le thème d’autrefois Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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