Visite guidée de la ville « Felletin : avant/après », Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin, Felletin

Informations pratiques

Visite guidée de la ville « Felletin : avant/après » Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Creuse

Gratuit. Sur inscription. Point de départ Place Quinault, à Felletin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

À travers des photographies d’archives et des cartes postales anciennes, remontez le temps et découvrez le Felletin d’autrefois.

Cette visite commentée vous permettra également de comprendre comment et pourquoi la ville a évolué jusqu’à sa configuration actuelle.

Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin Place Philippe Quinault, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 54 60 »}, {« type »: « email », « value »: « felletinpatrimoine@gmail.com »}] L’Office de Tourisme est implanté au coeur de la ville, au pied du clocher de l’église du Moutier. Stationnements gratuits à 200m

À travers des photographies d’archives et des cartes postales anciennes, remontez dans le temps et découvrez le Felletin d’autrefois ! Cette visite commentée vous permettra également de comprendre et…

©FPE