Visite guidée de la Ville Impériale, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée de la Ville Impériale Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Revivez le destin impérial de Saint-Germain-en-Laye lors d’une visite guidée sur les traces de Napoléon III. De l’arrivée du chemin de fer à l’aménagement du domaine national, découvrez comment la ville s’est transformée sous le Second Empire. Une plongée passionnante dans l’histoire urbaine et politique de Saint-Germain, entre modernité naissante et prestige impérial.

À partir de 12 ans

Lieu de rdv : Jardin des arts, devant le théâtre Alexandre Dumas.

Ouverture des réservations mardi 1er septembre.

Théâtre Alexandre Dumas 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130870707 http://www.tad-saintgermainenlaye.fr [{« type »: « email », « value »: « info@seine-saintgermain.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}] De conception architecturale moderne, le théâtre Alexandre-Dumas vous dévoile ses secrets.

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