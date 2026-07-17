Visite guidée de la ville sur le thème Art Déco, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
samedi 19 septembre 2026 · Musée Salies · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Visite guidée de la ville sur le thème Art Déco 19 et 20 septembre Musée Salies Hautes-Pyrénées
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Rendez-vous devant le musée Salies pour une visite guidée à pied consacrée à l’Art déco à Bagnères-de-Bigorre.
Cette découverte sera présentée par les élèves du lycée Victor-Duruy.
Musée Salies 7 Bd Rolland Castells, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Le musée dispose d’un ascenseur.
Rendez-vous devant le musée salies, visite guidée à pied sur le thème de l’art déco à Bagnères, visite présentée par les lycéens du Lycée Victor Duruy.
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