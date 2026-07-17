Visite guidée de la voie grecque à La Capelle-et-Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Visite guidée de la voie grecque à La Capelle-et-Masmolène Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Odos : La Voie grecque à La Capelle-et-Masmolène ?

Balade commentée d’un kilomètre pour rencontrer les Grecs en quête d’étain, de blé, d’or…

Le parcours permettra d’observer des vestiges de dallage cyclopéen ainsi que plusieurs secteurs où la voie pavée se dégrade lentement. Un tronçon de 200m, autrefois labouré, nécessiterait notamment d’être reconstitué. La plantation de pins pourrait également contribuer à protéger les dallages grâce à leurs aiguilles.

Cet itinéraire serait l’une des rares voies anciennes traversant la France par les crêtes et les sommets des Cévennes et du Massif central, en direction de la Bretagne, de la Normandie et de l’estuaire de la Seine, pour rejoindre les régions productrices d’étain, indispensable à la fabrication du bronze.

Cette balade vise aussi à susciter un élan collectif en faveur de la restauration et de la préservation du site.

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

Odos : La Voie grecque à La Capelle-et-Masmolène ?

© François Féraud