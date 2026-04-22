VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes jeudi 13 août 2026.
PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes Tarn
Tarif : 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
2026-08-13
Suivez notre guide à la découverte de la voûte Vauban !
Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.
N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au niveau du Bureau d’information touristique des Cammazes
Cette visite est programmée les jeudis en juillet et août à 15h. Durée 1h.
PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 17 17 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
English :
Follow our guide to discover the Vauban vault!
L’événement VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
