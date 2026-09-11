Visite guidée de l’abbatiale Saint Germain des Prés, Église Saint-Germain-des-Prés, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Germain-des-Prés · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbatiale Saint Germain des Prés 19 et 20 septembre Église Saint-Germain-des-Prés Paris
Groupes limités à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite guidée d’une heure par un guide Art Culture et Foi présentant l’histoire de l’abbaye, l’architecture, le patrimoine artistique et spirituel de l’église.
Église Saint-Germain-des-Prés 3 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris Île-de-France +33155428118 http://eglise-saintgermaindespres.fr 1 500 ans d’histoire de l’église bénédictine. M4 St-Germain-des-Prés, Bus 39,63,70,86,95
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