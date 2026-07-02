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Visite guidée de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye aux Dames
Adresse
Place Reine Mathilde, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Départs des visites toutes les 30 min.

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados

Départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.
Départ à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, le samedi et le dimanche, depuis le hall visiteurs.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.

©RégionNormandie

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