Visite guidée de l’Abbaye aux Dames, Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de l’Abbaye aux Dames 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados

Départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.

Départ à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, le samedi et le dimanche, depuis le hall visiteurs.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Découverte de l’abbaye et de ses 1000 ans d’histoire avec un guide conférencier.

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