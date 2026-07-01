Visite guidée de l’Académie nationale de médecine, Académie nationale de médecine, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Académie nationale de médecine Samedi 19 septembre, 11h00 Académie nationale de médecine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Académie nationale de médecine ouvre exceptionnellement ses portes au public et invite les visiteurs à découvrir un lieu emblématique de l’histoire scientifique et médicale française.

Fondée en 1820, l’Académie nationale de médecine a pour mission de contribuer au progrès de la médecine, de la santé publique et des sciences du vivant. Les visiteurs pourront explorer son prestigieux bâtiment, son patrimoine architectural, ses collections historiques ainsi que les espaces où se tiennent les séances académiques.

Cette visite permettra de mieux comprendre le rôle de l’Académie dans l’évolution des connaissances médicales, son action auprès des pouvoirs publics et son engagement au service de la santé de tous. Des présentations, expositions et échanges avec des membres ou représentants de l’institution viendront enrichir la découverte de ce patrimoine scientifique exceptionnel.

Une occasion unique de plonger au cœur de plus de deux siècles d’histoire de la médecine et de la recherche en France.

Académie nationale de médecine 16 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 34 57 70 http://www.academie-medecine.fr Hôtel Art nouveau construit par Julien Rochet, architecte de l’Assistance Publique, de l’hôpital de la Pitié à Paris, en particulier, où siège depuis 1902 l’Académie de médecine. Celle-ci, fondée en 1820, a pour missions de répondre aux questions que lui pose le gouvernement dans le domaine de la santé, le perfectionnement et la diffusion des sciences médicales mais elle s’auto-saisit de plus en plus souvent de questions de santé publique au sens large. Le bâtiment achevé en 1902 présente une façade de style classique. Bibliothèque exceptionnelle d’histoire de la médecine riche de 30 000 volumes, ouverte aux chercheurs sur RDV. M4 Saint-Germain-des-Prés / Bus 95

Visite commentée

© Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine, Studio CDA,/ Didier Herman