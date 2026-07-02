Visite guidée de l’American Memorial Hospital, American Memorial Hospital – Hôpital Américain, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’American Memorial Hospital Samedi 19 septembre, 14h00 American Memorial Hospital – Hôpital Américain Marne

Départ toutes les 20 min. Dernier départ à 17h. Rendez-vous devant le portail historique de l’hôpital au 47 rue Cognacq-Jay. Nombre de places limité. En cas d’affluence, prévoir un temps d’attente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

En compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès, découvrez la salle d’accueil, les chambres et le solarium surplombant la ville.

American Memorial Hospital – Hôpital Américain 47 rue Cognacq-Jay 51100 Reims Reims 51100 Maison Blanche Marne Grand Est Cet hôpital pour enfants, inauguré en 1925, a été financé par un comité américain et construit par les architectes Charles Buttler et Auguste-Raoul Pellechet.

Des fresques colorées décorent son intérieur, œuvres du peintre franco-américain Robert La Montagne Saint-Hubert. Elles sont classées au titre des Monuments historiques.

En compagnie d’une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès, découvrez la salle d’accueil, les chambres et le solarium surplombant la ville.

© Ville de Reims