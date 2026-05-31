Visite guidée de l’ancien Hospice Gantois, Hermitage Gantois, Lille

Visite guidée de l’ancien Hospice Gantois 7 juillet – 29 septembre, certains mardis Hermitage Gantois Nord

Sur réservation en ligne sur Hello Asso, 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T14:30:00+02:00 – 2026-09-29T15:30:00+02:00

Une visite guidée historique de l’ancien Hospice Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XV-XVIIe siècles, est organisée par des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille le mardi à 14h30 (selon un calendrier).

Réservation en ligne obligatoire sur Hello Asso.

Vous recevrez votre billet nominatif valable pour une seule personne par email. Il faudra le présenter à notre guide avant la visite.

Tarif : 5 € / personne.

Rappel historique

Bourgeois et échevin de Lille, Jean de Le Cambe dit Gantois fit édifier en 1460 un hôpital placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste pour soigner treize malades âgés d’au moins soixante ans. En 1995, l’activité d’accueil des personnes âgées défavorisées cessa définitivement. L’Hospice Gantois est devenu un hôtel haut de gamme en 2003. Il conserve un lieu de mémoire animé par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.

Hermitage Gantois 224 rue Pierre Mauroy Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-du-musee-hospitalier-regional-de-lille/evenements/visite-guidee-de-l-hermitage-gantois-de-lille »}, {« type »: « email », « value »: « contact@patrimoinehospitalierdunord.fr »}]

Visite guidée de l’ancien Hospice Gantois de Lille proposée par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille. patrimoine histoire

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille