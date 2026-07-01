Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes, Sous-préfecture, Reims

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Sous-préfecture Marne

Réservation jusqu’au 18 septembre. Carte nationale d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du bâtiment en compagnie d’un représentant de la sous-préfecture et d’une guide-conférencière du service des patrimoines.

Sous-préfecture Place Royale 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com/ »}] Construit au milieu du XVIIIème siècle, ce monument abritait l’hôtel des fermes. Vendu à la Révolution, des commerces s’y sont installés au XIXème siècle. En grande partie détruit lors de la Première Guerre mondiale, des travaux ont été réalisés dans les années 1930 pour y installer la sous-préfecture.

Visite du bâtiment en compagnie d’un représentant de la sous-préfecture et d’une guide-conférencière du service des patrimoines.

© Ville de Reims