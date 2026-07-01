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Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes, Sous-préfecture, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture · Reims

Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes, Sous-préfecture, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sous-préfecture
Adresse
Place Royale 51100 Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Réservation jusqu'au 18 septembre. Carte nationale d'identité obligatoire.

Visite guidée de l’ancien hôtel des fermes Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Sous-préfecture Marne

Réservation jusqu’au 18 septembre. Carte nationale d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du bâtiment en compagnie d’un représentant de la sous-préfecture et d’une guide-conférencière du service des patrimoines.

Sous-préfecture Place Royale 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com/ »}] Construit au milieu du XVIIIème siècle, ce monument abritait l’hôtel des fermes. Vendu à la Révolution, des commerces s’y sont installés au XIXème siècle. En grande partie détruit lors de la Première Guerre mondiale, des travaux ont été réalisés dans les années 1930 pour y installer la sous-préfecture.
Visite du bâtiment en compagnie d’un représentant de la sous-préfecture et d’une guide-conférencière du service des patrimoines.

© Ville de Reims

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