Visite guidée de l’ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim, Hôtel des Joham de Mundolsheim, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim 19 et 20 septembre Hôtel des Joham de Mundolsheim Bas-Rhin

Visite 1h. Inscription obligatoire par mail : scmha@orange.fr (aucune inscription par téléphone).

Inscriptions closes le vendredi midi.

Départs des visites :

le matin à 9h, 10h et 11h

l’après midi à 14h, 15h, 16h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sans doute construit par des juifs vers 1289, cet édifice passe à des familles patriciennes de Strasbourg à la fin du Moyen Âge. Il conserve un important programme de peintures murales et de plafond, un porche Renaissance de même qu’un bel escalier du XVIIIe siècle, tous classés au titre des Monuments Historiques. Redécouvertes par hasard, lors de la réhabilitation du bâtiment, les peintures profanes, uniques à Strasbourg, ont été restaurées avec beaucoup de soin.

La visite est organisée conjointement par les Amis du Vieux Strasbourg et la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace.

Visites guidées gratuites, durée 1heure (20 personnes maximum par groupe)

La visite du bain rituel juif ou Mikvé, dans le même ilôt (rue des Charpentiers), peut se faire indépendamment, toute la journée et sans inscription (Voir les horaires à ce nom dans l’agenda des Journées du Patrimoine).

Hôtel des Joham de Mundolsheim 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33388329208 http://www.amisduvieuxstrasbourg.com Edifié à la fin du XIIIe siècle, l’Hôtel des Joham de Mundolsheim possède d’exceptionnelles peintures profanes des XIVe et XVe siècles.

Sans doute construit par des juifs vers 1289, cet édifice passe à des familles patriciennes de Strasbourg à la fin du Moyen Âge. Il conserve un important programme de peintures murales et de plafond,…

Peinture murale représentant David et Goliath XVe s. (© SCMHA 2021)